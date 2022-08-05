تقرير: الربيع العربي يتلاشى في تونس بدستور قيس سعيد

2022/08/05 | 06:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحاول الناشطون والسياسيون في تونس قبول حقيقة إقرار الدستور الجديد للرئيس، قيس سعيد، والذي يغير بشكل جذري علاقتهم بالسلطة، وفق تحليل من مجلة "فورين بوليسي".

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