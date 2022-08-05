2022/08/05 | 08:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع التايوانية، الجمعة، إن عدة سفن ومقاتلات صينية عبرت الخط الفاصل لمضيق تايوان، واصفة الأنشطة العسكرية لبكين بأنها "استفزازية للغاية".

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