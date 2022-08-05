السعودية.. النفط يرفع فائض الميزانية 21 مليار دولار في 3 أشهر

2022/08/05 | 09:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى نمو فائض الميزانية السعودية إلى 77.9 مليار ريال (21 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2022، بحسب بيان لوزارة المالية بالمملكة، الخميس.

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