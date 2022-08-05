مصرف الرافدين يدعو المواطنين لتسديد مابذمتهم من أقساط القروض

2022/08/05 | 09:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..دعا مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، المواطنين لتسديد ما بذمتهم من اقساط شهرية متأخرة للقروض.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته / المعلومة /، إن “هناك بعض المواطنين متلكئين وقد تخلفوا عن تسديد الدفعات الشهرية للأقساط المترتبة على القروض ولاسيما قروض بسماية السكني”.وأكد أن “المصرف لديه الإجراءات القانونية في هذا المجال بموجب […]

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