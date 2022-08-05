2022/08/05 | 09:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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مراسلنا: المصلون يتوافدون إلى ساحة الاحتفالات لإقامة صلاة الجمعة الموحدة » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 09:06

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