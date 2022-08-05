كاميرا مراقبة ترصد عمال بناء يزيلون سقف منزل بالخطأ ويرحلون دون إعادته.. شاهد ما حدث

2022/08/05 | 09:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتلع عمال بناء سقف منزل بطريق الخطأ بدل منزل آخر بالجوار في ولاية كانساس الأمريكية، ولكن العمال تركوا السقف المنزوع كومة على الأرض وغادروا دون إعادة تركيبه.استطاع مالك المنزل الاتصال بالشركة المسؤولة، حيث اقل إن أولئك العمال سيطردون من عملهم.كما عرضت الشركة تغطية تكاليف إصلاح السقف وإعادة بنائه من جديد.

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