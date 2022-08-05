الموصل :الطائفة الأيزيدية تحيي ذكرى استشهاد الامام الحسين والعتبة الحسينية تزودهم ببركات من مرقد الامام الحسين

2022/08/05 | 10:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت الطائفة الأيزيدية في قضاء سنجار

غرب الموصول موكبا حسينيا احيت فيه ذكرى

استشهاد الامام الحسين عليه السلام

وقال ممثل العتبة الحسينية المقدسة

ومدير مركز الصادق الأمين الثقافي

الشيخ خليل العلياوي ل

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