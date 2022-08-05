عاشوراء ثورة تغيير

2022/08/05 | 10:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسين النعمة

نحن والمجتمعات التي سبقتنا والتي

ستأتي من بعدنا، نستذكر يوم عاشوراء بكل

تفاصيله وحيثياته وشخوصه، ونحييه كأنه

وقع للتو، فالنتائج التي تحصلنا عليها

أن عاشوراء ليس ثورة حصلت في زمان م

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