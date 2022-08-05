2022/08/05 | 10:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، أن موسكو "مستعدة" لمناقشة تبادل سجناء مع واشنطن عبر قناة اتصال على المستوى الرئاسي، وذلك بعد يوم من إدانة لاعبة كرة السلة، بريتني غراينر، في قضية مخدرات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الحكم على غراينر.. روسيا تعلن استعدادها لتبادل السجناء ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الحكم على غراينر.. روسيا تعلن استعدادها لتبادل السجناء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).