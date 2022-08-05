اتباع التيار الصدري يتوافدون الى ساحة الاحتفالات (فيديو)

2022/08/05 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

توافد اتباع التيار الصدري، اليوم الجمعة، لساحة الاحتفالات من اجل الصلاة الموحدة.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، توافد اتباع التيار الصدري، لساحة الاحتفالات من اجل الصلاة الموحدة التي دعا اليها زعيمهم مقتدى الصدر.

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