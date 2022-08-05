بلاسخارت تصل النجف للقاء الصدر

2022/08/05 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصلت المبعوثة الأممية، جينين هينين بلاسخارت، اليوم الجمعة، إلى محافظة النجف.

وقال مصدر مطلع لـ (بغداد اليوم)، ان "بلاسخارت وصلت النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة".

ويعتصم انصار الصدر في مجلس النواب، احتجاجا لترشيح الاطار التنسيقي لمحمد شياع لرئاسة الوزراء، فيما اشترط الصدر حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة لانهاء الاعتصام.

وكانت بلاسخارت قد اجرت جولات عديدة على الاقطاب السياسية في بغداد واربيل لبحث الازمة السياسية والتأكيد على ضرورة الحوار.

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