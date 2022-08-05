استقرار باسعار خامات النفط عالميا.. برنت يتجاوز 94 دولارا للبرميل

2022/08/05 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

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استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط في الجلسة السابقة، حيث كانت السوق تتعامل مع المخاوف من نقص الإمدادات وتباطؤ الطلب.

وبحسب رويترز، ارتفع خام برنت 13 سنتًا أو 0.1% إلى 94.25 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0330 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتًا أو 0.3% إلى 88.81 دولارًا للبرميل.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط هذا الأسبوع مع قلق السوق من تأثير التضخم على النمو الاقتصادي والطلب ، على الرغم من علامات شح المعروض أبقت أدنى الأسعار.

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