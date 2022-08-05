شركات طيران تلغي رحلاتها لتايوان بسبب مناورات الجيش الصيني

2022/08/05 | 10:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألغت بعض شركات الطيران رحلاتها الجوية إلى مدينة تايبه، عاصمة تايوان، وغيرت بعض الشركات الأخرى مسارات رحلات الطيران لتتجنب المجال الجوي القريب لتايوان، والذي أغلق أمام الطيران المدني خلال التدريبات العسكرية الصينية، التي أشعلتها زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان.ونشرت بكين عشرات الطائرات والصواريخ بالقرب من الجزيرة، أمس الخميس، […]

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