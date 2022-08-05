2022/08/05 | 10:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أبدى نادي كورينثيانز البرازيلي، اهتمامه بضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يتطلع لمغادرة مانشستر يونايتد هذا الصيف، وذلك عبر رئيس النادي، دويليو مونتيرو ألفيس.وقال رئيس كورينثيانز في حوار مع برنامج Ulissescast، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس ناد برازيلي يفتح الأبواب لرونالدو ويرسل رسالة له المركز الخبري الوطني.

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