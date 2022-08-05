شاهد بالفيديو.. النجوم يوجهون رسائل للسياح بالمجئ الى لبنان

2022/08/05 | 11:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kYnhNzCW8SQ

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