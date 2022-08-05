انتخاب رئيس جديد لإدارة نادي النجف الأشرف الرياضي

2022/08/05 | 11:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن نادي النجف الأشرف الرياضي، انتخاب عباس مهدي رئيساً للنادي.وذكر النادي في بيان أن “الهيئة الإدارية لنادي النجف الاشرف الرياضي، عقدت اجتماعا هاماً وتمخض عنه انتخاب عباس مهدي رئيساً للهيئة الإدارية للنادي بالتزكية بعد نفاذ المدة القانونية للاستقالة المقدمة من رئيس النادي السابق رضوان الكندي”.وأضاف أن “الاجتماع شهد انتخاب رزاق وهاب […]

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