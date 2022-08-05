العثور على طائرة مسيرة قرب مستشفى الكندي في بغداد

2022/08/05 | 11:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بالعثور على طائرة مسيرة مخصصة للتصوير قرب مستشفى الكندي في منطقة النهضة، وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية عثرت على طائرة درون مخصصة للتصوير متروكة، ضمن منطقه النهضة قرب مستشفى الكندي".وأوضح، أن "الطائرة تم رفعها من قبل الخبير بحضور ضابط التحقيق".

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