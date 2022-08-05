أمريكا لإيران: الوقت آخذ في النفاد للتوصل إلى اتفاق نووي

2022/08/05 | 11:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي

الأمريكي جون كيربي أن الوقت آخذ في

النفاد للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن

العودة إلى الصفقة النووية الموقعة في

2015.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم

الخميس: "حتى ال

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