المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت تصل النجف للقاء الصدر

2022/08/05 | 11:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت المبعوثة الأممية، جينين

هينين بلاسخارت، اليوم الجمعة، إلى

الحنانة بمحافظة النجف.

وقال مصدر ان "بلاسخارت وصلت الحنانة

للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

في الحنانة".

ويعتصم انصار الصدر في مجلس

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