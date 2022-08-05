الإطار ينفتح بشروط على الانتخابات المبكرة والصدر يصعد في جمعة مرتقبة

2022/08/05 | 11:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أبدى الخصوم السياسيون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الخميس انفتاحهم على دعوته إلى إجراء انتخابات...

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