خبير امني: بيانات داعش تكشف 3 حقائق في ملف امن العراق

2022/08/05 | 11:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكد الخبير الامني المحلي يوسف بكر، الجمعة، ان بيانات تنظيم داعش الإرهابي تكشف 3 حقائق في ملف امن العراق.وقال بكر في حديث لـ/ المعلومة/،ان “داعش الارهابي يعتمد على منظومة واسعة من المواقع لادارة حربها الاعلامية من خلال منصات التواصل الاجتماعي بمختلف عناوينها من اجل نشر بياناته وفيديوهاته الاجرامية”.واضاف،ان “بيانات داعش الارهابي […]

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