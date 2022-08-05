2022/08/05 | 11:07 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..
أكد الخبير الامني المحلي يوسف بكر، الجمعة، ان بيانات تنظيم داعش الإرهابي تكشف 3 حقائق في ملف امن العراق.
وقال بكر في حديث لـ/ المعلومة/،ان “داعش الارهابي يعتمد على منظومة واسعة من المواقع لادارة حربها الاعلامية من خلال منصات التواصل الاجتماعي بمختلف عناوينها من اجل نشر بياناته وفيديوهاته الاجرامية”.
واضاف،ان “بيانات داعش الارهابي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير امني: بيانات داعش تكشف 3 حقائق في ملف امن العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد الخبير الامني المحلي يوسف بكر، الجمعة، ان بيانات تنظيم داعش الإرهابي تكشف 3 حقائق في ملف امن العراق.
وقال بكر في حديث لـ/ المعلومة/،ان “داعش الارهابي يعتمد على منظومة واسعة من المواقع لادارة حربها الاعلامية من خلال منصات التواصل الاجتماعي بمختلف عناوينها من اجل نشر بياناته وفيديوهاته الاجرامية”.
واضاف،ان “بيانات داعش الارهابي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير امني: بيانات داعش تكشف 3 حقائق في ملف امن العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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