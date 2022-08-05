ماء البصرة: نسبة الملوحة في الفاو والهارثة تجاوزت المعايير العالمية

2022/08/05 | 11:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة - واعأعلنت مديرية ماء البصرة، اليوم الجمعة، تجاوز نسبة الملوحة في الفاو والهارثة المعايير العالمية.وقال معاون مدير ماء البصرة، ميثم جار الله، لبرنامج واجب الصراحة على قناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "نسبة الملوحة وصلت إلى 30 ألف جزء بالمليون في الفاو، وإلى 6800 جزء بالمليون في شمال الهارثة"، مؤكداً أنه "لا يجب أن تتعدى الملوحة 1000 جزء بالمليون وفق المعايير العالمية".وأضاف جار الله، أن "وزارة الإعمار بادرت خلال السنوات الماضية بالتعاقد مع مكتب استشاري لإعداد دراسات لتنفيذ محطة تحلية مياه البحر".وتابع: "استكملنا الدراسات الخاصة، والموضوع الآن بصدد التفاوض مع ائتلاف الشركات التي تم اقتراحها من مجلس الوزراء".وأكد أنه "يجب تنفيذ سدود تنظيمية على شط العرب قرب أبو فلوس لحجز الموجة الملحية"، مشيراً إلى أن "مقترح تنفيذ السدود موجود في وزارة الموارد وهو غير مكلف مادياً".ولفت إلى "افتتاح محطة لتحلية المياه بطاقة 72 ألف متر مكعب في الساعة في أبو الخصيب العام الماضي"، مؤكداً "الحاجة إلى محطة لتحلية مياه البحر بطاقة مليون متر مكعب".

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