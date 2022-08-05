عاجل| مصادر للجزيرة: رئيسة بعثة الأمم المتحدة تلتقي بزعيم التيار الصدري في مقر إقامته بمحافظة النجف

2022/08/05 | 11:10 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتشد أنصار التيار الصدري لأداء صلاة الجمعة الموحدة، التي دعا إليها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في بغداد ومحافظات أخرى، بينما تلتقي رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بزعيم التيار في النجف.

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