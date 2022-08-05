بعد أن أثار الجدل.. تداول فيديو لصالح بن حميد قبل 40 عاما في المسجد الحرام

2022/08/05 | 11:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن أثار الجدل في خطبة الجمعة الماضية، انتشر مقطع فيديو قديم للشيخ صالح بن حميد في الوقت الذي استمر استياء صحفيين إسرائيليين مما جاء في خطبته عن اليهود وطالبوا بعزله عن إمامة الحرم المكي في السعودية

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