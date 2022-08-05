2022/08/05 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

مصدر: العثور على جثة شخص (عامل بناء ) مجهول الهوية يبلغ من العمر ٤٠ سنة اثر سقوطه من طابق ثاني لدار قيد الانشاء ضمن منطقة الامين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة ’مؤلمة’ لعامل بناء سقط من سطح دار قيد الإنشاء في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة ’مؤلمة’ لعامل بناء سقط من سطح دار قيد الإنشاء في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).