الصدر يستقبل بلاسخارت في الحنانة (فيديو)

2022/08/05 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، الممثلة الاممية جينين هينين بلاسخارات في الحنانة بمحافظة النجف.

وقال مصدر مطلع، لــ(بغداد اليوم)، إن "الصدر استقبل بلاسخارات في منزله بمنطقة الحنانة في النجف بعد وصولها صباح اليوم لبحث الازمة السياسية".

وبحسب فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، اظهر استقبال زعيم التيار الصدري للممثلة الاممية في مكتبه بالحنانة.

ويعتصم انصار الصدر في مجلس النواب، احتجاجا لترشيح الاطار التنسيقي لمحمد شياع لرئاسة الوزراء، فيما اشترط الصدر حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة لانهاء الاعتصام.

وكانت بلاسخارت قد اجرت جولات عديدة على الاقطاب السياسية في بغداد واربيل لبحث الازمة السياسية والتأكيد على ضرورة الحوار.

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