الحشد الشعبي يطيح بإرهابي في الموصل

2022/08/05 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أفاد الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، بالقبض على مطلوب بتهمة الإرهاب بالموصل.

وذكر بيان للحشد، تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من استخبارات اللواء 30 في الحشد الشعبي اعتقلت الجمعة، مطلوبا بتهمة الإرهاب بالموصل".

وبين ان "عملية الاعتقال تمت بناءً على معلومات استخباراتية ومتابعة من قبل مفارز الاستخبارات للمطلوب وأعتقل في منطقة كوكجلي شرق الساحل الايسر للموصل".

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