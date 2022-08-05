2022/08/05 | 11:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستنظر هيئة محلفين في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا في مصير موظف سابق في تويتر يتهمه القضاء الأميركي بالحصول على رشاوى من السعودية لكشف منتقديها على المنصة.

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