اعتقال إرهابي في الموصل

2022/08/05 | 11:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمت عملية الاعتقال بناءً على معلومات استخباراتية.

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