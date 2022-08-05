2022/08/05 | 11:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lwZQicJ6Dcc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لحظة وصول المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت إلى الحنانة ولقاء مقتدى الصدر) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لحظة وصول المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت إلى الحنانة ولقاء مقتدى الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).