2022/08/05 | 11:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت مديرية ماء البصرة، اليوم الجمعة، تجاوز نسبة الملوحة في الفاو والهارثة المعايير العالمية.وقال معاون مدير ماء البصرة، ميثم جار الله، للقناة الرسمية، تابعته / المعلومة /، إن “نسبة الملوحة وصلت إلى 30 ألف جزء بالمليون في الفاو، وإلى 6800 جزء بالمليون في شمال الهارثة”، مؤكداً أنه “لا يجب أن تتعدى الملوحة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماء البصرة: الملوحة في الفاو والهارثة تجاوزت المعايير العالمية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماء البصرة: الملوحة في الفاو والهارثة تجاوزت المعايير العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).