2022/08/05 | 11:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، استقراراً في البورصة العراقية.وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148700 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148600 دينار لكل 100 دولار.

ظهرت المقالة محليا..



استقرار اسعار الدولار أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محليا.. استقرار اسعار الدولار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محليا.. استقرار اسعار الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).