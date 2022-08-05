أوكرانيا تطالب بتوسيع اتفاق حبوب البحر الأسود ليشمل منتجات أخرى

2022/08/05 | 11:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا دعت إلى توسيع نطاق الاتفاق الذي يخفف حصار روسيا على صادراتها من الحبوب عبر البحر الأسود ليشمل منتجات أخرى، مثل المعادن.وقال نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس كاتشكا للصحيفة "هذا …

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