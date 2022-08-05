2022/08/05 | 12:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بلاسخارت تصف اللقاء مع السيد الصدر بـ”الجيد” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلاسخارت تصف اللقاء مع السيد الصدر بـ”الجيد”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلاسخارت تصف اللقاء مع السيد الصدر بـ”الجيد”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).