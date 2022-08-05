2022/08/05 | 12:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني IMG_2855

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ساحة الإحتفالات تزدحم بالمعتصمين استعدادا لإقامة الصلاة الموحدة(صور) المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساحة الإحتفالات تزدحم بالمعتصمين استعدادا لإقامة الصلاة الموحدة(صور)) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ساحة الإحتفالات تزدحم بالمعتصمين استعدادا لإقامة الصلاة الموحدة(صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).