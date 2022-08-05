2022/08/05 | 12:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yvoXfgMQ9gs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالفيديو.. لقاء الصدر بالمبعوثة الأممية بلاسخارت في الحنانة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالفيديو.. لقاء الصدر بالمبعوثة الأممية بلاسخارت في الحنانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).