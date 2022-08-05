خطيب الصلاة الموحدة: وصلنا إلى نتائج مخجلة منها انعدام الثقة بالطبقة السياسية

2022/08/05 | 12:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد خطيب صلاة الجمعة الموحدة السيد مهند الموسوي أن المشروع الإصلاحي لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر سيبقى.وقال الموسوي في خطبة صلاة الجمعة الموحدة التي أقيمت بساحة الاحتفالات في بغداد إن “العراق أصبح أسيراً للفساد وأن حكومات التوافق تسببت بخسائر الكثير للأموال ونقص الخدمات”.وأضاف أن ” تفشي المخدرات نتاج الأحزاب المتسلطة”، مؤكداً: “وصلنا إلى نتائج مخجلة منها انعدام الثقة بالطبقة السياسية”.وتابع: “نعلن تضامننا مع السيد الصدر بالدعوة لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة”.ودعا الموسوي “العراقيين إلى أن يهبوا لطلب الإصلاح” مبيناً أن “حب الوطن يحتاج الى التضحية بالوقت والنفوس”.

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