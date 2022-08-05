بدء إقامة صلاة الجمعة الموحدة في ساحة الاحتفالات بالمنطقة الخضراء

2022/08/05 | 12:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بدأت إقامة صلاة الجمعة الموحدة بساحة الاحتفالات في المنطقة الخضراء.

وكانت جموع المصلين قد توافدت في ساحة الاحتفالات لأداء الصلاة الموحدة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر”.

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