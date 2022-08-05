2022/08/05 | 13:01 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "بلاسخارت" تناقش مع مقتدى الصدر الأزمة الراهنة وأهمية إيجاد حلول لها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/05 | 13:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بلاسخارت" تناقش مع مقتدى الصدر الأزمة الراهنة وأهمية إيجاد حلول لها) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("بلاسخارت" تناقش مع مقتدى الصدر الأزمة الراهنة وأهمية إيجاد حلول لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).