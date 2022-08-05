2022/08/05 | 13:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعلن تضامننا مع السيد الصدر بالدعوة لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثل الصدر: وصلنا إلى نتائج مخجلة منها انعدام الثقة بالطبقة السياسية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثل الصدر: وصلنا إلى نتائج مخجلة منها انعدام الثقة بالطبقة السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).