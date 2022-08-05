خطيب جمعة الصدريين يهاجم الطبقة السياسية :وصلنا إلى نتائج مخجلة

2022/08/05 | 13:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ممثل زعيم التيار الصدري مقتدى

الصدر، وخطيب صلاة الجمعة الموحدة مهند

الموسوي، اليوم الجمعة، أن المشروع

الإصلاحي لزعيم التيار الصدري مقتدى

الصدر سيبقى، فيما هاجم الطبقة

السياسية الحاكمة في البلاد.

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