أنصار الصدر يقيمون صلاة جمعة موحدة في بغداد

2022/08/05 | 13:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقيم الآلاف من مناصري زعيم التيار

الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم

الجمعة، صلاة موحدة في المنطقة

ومنذ أسبوع، يعتصم آلاف من مناصري الصدر

داخل البرلمان العراقي الواقع في

المنطقة الخضراء المحاذية لن

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