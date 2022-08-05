نقابة الفنانين العراقيين تنعى الفنان سعد مجيد

2022/08/05 | 13:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، الجمعة 08/05/2022، عن وفاة الفنان سعد مجيد إثر مرض عضال....

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