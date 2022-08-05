"المشروع سيبقى".. أنصار الصدر يقيمون صلاة جمعة حاشدة في المنطقة الخضراء

2022/08/05 | 13:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد صلاة حاشدة أقامها عشرات الآلاف من مناصري الزعيم الشيعي البارز، مقتدى الصدر، والذين يعتصمون في مبنى البرلمان الواقع بالمنطقة المحصنة، وسط أجواء شديد ة الحرارة.

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