2022/08/05 | 13:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد علق صالح العراقي المعروف بـ’وزير الصدر’ ،اليوم الجمعة ، على مشاركة اعداد كبيرة بالصلاة الموحدة التي دعا اليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في ساحة الأحتفالات داخل المنطققة الخضراء.وقال العراقي في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ’وزير الصدر’ للمعتصمين: تقبل الله اعمالكم وصلاتكم وثورتكم المركز الخبري الوطني.

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