2022/08/05 | 13:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ممثل الصدر: من لم ينصر الإصلاح يكون أسير المليشيات والفقر المركز الخبري الوطني.

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