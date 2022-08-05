القبض على متهمين اثنين بتجارة المخدرات في الديوانية

2022/08/05 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الديوانية

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، القبض على متهمين اثنين بتجارة مواد مخدرة والأسلحة في الديوانية.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة من مديرية استخبارات وامن الديوانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن تفيد بوجود عصابة متخصصة بتجارة المواد المخدرات والاسلحة في مدينة الديوانية, تم وعلى الفور التنسيق مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة"، مبينة أنه "وبعد مقاطعة المعلومات تمكنت مفارز المديرية من القبض على متهمين اثنين وبحوزتهما كمية من مادة الكرستال المخدرة وادوات تعاطي بالاضافة الى مبلغ مالي يقدر ب( 20360) دولار امريكي و(22000000) مليون دينار عراقي واسلحة خفيفة اخرى".

واضافت أنه "تم التعامل مع المضبوطات وإحالة المتهمان الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

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