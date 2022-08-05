خطيب جمعة الصدريين يهاجم الطبقة السياسية ويؤيد حل البرلمان

2022/08/05 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد ممثل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وخطيب صلاة الجمعة الموحدة مهند الموسوي، اليوم الجمعة، أن المشروع الإصلاحي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سيبقى، فيما هاجم الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد.

وقال الموسوي في خطبة صلاة الجمعة الموحدة التي أقيمت بساحة الاحتفالات في بغداد وحضرتها (بغداد اليوم): إن "العراق أصبح أسيراً للفساد وأن حكومات التوافق تسببت بخسائر الكثير للأموال ونقص الخدمات".

وأضاف أن " تفشي المخدرات نتاج الأحزاب المتسلطة"، مؤكداً: "وصلنا إلى نتائج مخجلة منها انعدام الثقة بالطبقة السياسية".

وتابع: "نعلن تضامننا مع السيد الصدر بالدعوة لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة".

ودعا الموسوي "العراقيين إلى أن يهبوا لطلب الإصلاح" مبيناً أن "حب الوطن يحتاج الى التضحية بالوقت والنفوس".

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