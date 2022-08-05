وعاد لمدينتي ربيعها- ميادة حمزة الحسيني

2022/08/05 | 13:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعاد لمدينتي ربيعها ميادة الحسيني اشاهد دوماً عمليات تغير وعرض مشاهد قبل وبعد لأشخاص كثر ونرى التغير جليا وواضحاً من خلال احداث تغير في ثيابه ،شعره ،اسلوب حياته ذلك كله يساهم في تغير حياته بصورة عامة وبسرعة كبيرة ويصبح للحياة بنظره صورةً أجمل ، ويقول لنفسه حين ينظر للمرآة هناك ما يستحق ان نعيش لأجله […]

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