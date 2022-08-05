روسيا تدعو تركيا لتجنب الأعمال التي تمس وحدة سوريا

2022/08/05 | 14:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال الكرملين اليوم الجمعة، إن مخاوف تركيا الأمنية بشأن سوريا مشروعة، وإن روسيا ستأخذها في الاعتبار، وذلك قبل اجتماع بين الرئيس الروسي بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

لكن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال للصحافيين إنه من المهم تجنب الأعمال التي يمكن أن “تهدد سلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية”.

ونفذت أنقرة عمليات متعددة في شمال سوريا منذ عام 2016، وسيطرت على مئات الكيلومترات من الأراضي واستهدفت وحدات حماية الشعب على الرغم من معارضة موسكو.

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